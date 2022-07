Black out ospedale Ancona: E-Distribuzione, 'buchi' di tensione

(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Sono legati al caldo di questi giorni i black out elettrici che hanno interessato stamane l'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Lo spiega in una nota E-Distribuzione, società del gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione: "questa mattina si sono verificati alcuni guasti su numerosi cavi interrati della rete di distribuzione in media tensione, dovuti all'eccezionale e persistente ondata di calore che ha determinato l'incremento dei carichi sulla rete e, di conseguenza, alcuni disservizi elettrici nell'area portuale di Ancona. L' intervento delle protezioni di linea, insieme al lavoro dei tecnici operativi di E-Distribuzione, ha permesso l'immediato isolamento dei singoli tratti guasti, circoscrivendo i disagi alla clientela". La fornitura di energia elettrica dell'Ospedale Regionale "è stata interessata da queste perturbazioni, prevalentemente buchi di tensione, in quanto normalmente alimentata da una linea dedicata, uscente dalla stessa cabina primaria delle linee interessate dai guasti".

Il personale della Unità Tecnici di Ancona dell'azienda elettrica, contattato dai tecnici dell'Azienda Ospedaliera, "ha costantemente fornito aggiornamenti sull'evolversi della situazione che, in tarda mattinata, è rientrata completamente nella normalità pur proseguendo il lavoro per la riparazione definitiva dei guasti". (ANSA).