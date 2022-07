Terremoto: Usr Marche, online dati ricostruzione tempo reale

Un sito web in fase di restyling dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, con la novità dei numeri della ricostruzione forniti in tempo reale: report interattivi con cui il cittadino potrà interagire, interrogando dati sempre aggiornati su pratiche, opere pubbliche, avanzamento dei lavori e contributi concessi e liquidati. La fase di riorganizzazione dell'Usr Marche, guidato dall'ing. Marco Trovarelli, passa anche dall'attività sulla comunicazione.

A breve, infatti, fa sapere la Regione, sarà online il nuovo sito Internet che porterà con sé una serie di importanti cambiamenti. Il colore arancione sostituito dalla nuova palette di colori che richiama il blu ed il verde. Sul portale, oltre alla istituzionale parte tecnica (modulistica, avvisi, gare eccetera), ci sarà ampio spazio per notizie e aggiornamenti dal 'cratere', con video e gallerie fotografiche. Una sezione sarà dedicata al contatto con l'utenza, ove sarà possibile ricevere assistenza in tempo reale grazie a un servizio di messaggistica asincrona. La novità più rilevante riguarda la pubblicazione di vari report consultabili in tempo reale per fornire una fotografia sull'andamento della ricostruzione.

Chiunque, cliccando sul sito www.ricostruzionemarche.it, potrà visionare ed interagire coi dati che illustrano il numero di pratiche, i contributi concessi e liquidati dell'ufficio ma anche consultare i focus, ad esempio, su scuole e chiese.

"Fin dal nostro insediamento abbiamo voluto rendere la ricostruzione un processo trasparente, partecipato e tracciabile - spiega l'assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli -. Ecco perché abbiamo voluto che vi fosse anche un sistema di consultazione e comunicazione semplice ma efficace, così da consentire alle professioni tecniche, ai cittadini e a tutti gli interessati un pieno monitoraggio delle attività. Migliorare costantemente attraverso il contributo di tutti resta uno dei nostri principi base". (ANSA).