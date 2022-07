Nassiriya: Guerini, vivo sentimento riconoscenza e solidarietà

Pesaro non dimentica gli attentati di Nassiriya e intitola, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, un luogo strategico della città "a chi ha trovato la morte durante una missione di pace" per iniziativa del Consiglio comunale. Da oggi il parcheggio di Baia Flaminia in via Belgrado sarà Largo Caduti di Nassiriya e al suo ingresso spicca una stele sulla quale sono incisi i nomi delle vittime e le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Fedeli e coraggiosi interpreti del nostro impegno al servizio della collettività, che resteranno sempre impressi nella nostra memoria".

"Tanta commozione nei confronti dei Caduti di tutte le guerre. Vite spezzate che ci devono spingere a trovare soluzioni diplomatiche, anche in un momento così difficile come il conflitto generato dall'aggressione russa all'Ucraina. - ha osservato il ministro Guerini - Ringrazio la città per aver voluto questo momento e questo monumento, che celebra il valore della nostra memoria. Un Paese che ricorda vuole mantenere vivo un sentimento di riconoscenza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. I fatti di Nassiriya hanno scosso nel profondo la nostra coscienza nazionale".

"È un modo per tenere viva la memoria di chi non c'è più, ma anche per ricordare l'impegno dell'Esercito Italiano in una fase storica molto complessa - ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -.

Voglio ringraziare il ministro Guerini per la sua presenza in un momento difficilissimo, che ha visto l'Italia in prima linea con autorevolezza e serietà e con grande equilibrio nella gestione di una vicenda che dimostra come la pace, per essere mantenuta, abbia bisogno di un Esercito in grado di difendere popolazioni interne e gestire le tensioni che permangono".