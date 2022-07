Comunali: "Progetto Ancona", roadmap c.sinistra corsa 2023

(ANSA) - ANCONA, 06 LUG - Presentata la coalizione di centrosinistra, costituita da forze politiche e liste civiche, che hanno deciso di scendere in campo in vista delle elezioni amministrative nel Comune di Ancona che si terranno nel 2023.

Una coalizione "unita", ha sottolineato la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, madrina di "Progetto Ancona", il programma politico che ha tenuto a battesimo, il quale definisce gli obiettivi e la roadmap in vista delle elezioni amministrative del capoluogo marchigiano. Intanto l'assessora Ida Simonella ha formalizzato la propria candidatura alle primarie del centrosinistra (nella coalizione non correranno i Verdi che vogliono istituire l'Area Marina protetta del Conero).

Quanto alla coalizione, Mancinelli ha parlato di "un bel risultato" sottolineando che "il percorso e la serietà" del progetto, sono "qualcosa di positivo non solo per il centrosinistra ,ma per tutta la politica"; la coalizione "è partita dal concordare un programma, non di 'aria fritta'" ma "di cose molto ben definite che delineano una idea di città", su questo "ha lavorato per mesi" e "su questo l'intero arco di forze politiche di centrosinistra si è ritrovato". La presentazione stamattina al bar Moldavia ad Ancona. Mancinelli è stata affiancata dai rappresentanti delle forze aderenti alla coalizione: Simone Pelosi(segretario Pd Ancona), Lucia trenta (AncoraxAncona), Massimo Mandarano (Italia Viva), Francesca Cantarini (Azione), Marcello Pesaresi (Art.1), Marina Maurizi (Psi) Pietro Sanna (PopolarixAncona). All'incontro presente anche Susanna Dini capogruppo Pd.

Pelosi, ha spiegato che il candidato sindaco sarà scelto attraverso le primarie: la raccolta delle firme (almeno 150 e non più di 250) per gli aspiranti sindaci si terrà tra il 18 luglio e il 9 settembre, per approdare alle primarie il 13 novembre. (ANSA).