Comunali: Ancona, Simonella candidata a primarie c.sinistra

L'attuale assessora al porto, piano strategico e trasporti del Comune di Ancona, Ida Simonella, si candiderà alle primarie del centrosinistra per decidere il candidato a sindaco di coalizione per le prossime Comunali del 2023 che raccoglierà l'eredità dell'attuale prima cittadina Valeria Mancinelli. L'annuncio lo ha dato la stessa Simonella in una nota che spiegherà i motivi della 'discesa in campo', in una conferenza stampa, convocata per l'8 luglio alle ore 12 presso la sala meeting Guasco del SeePort Hotel via Rupi di via XXIX Settembre.

Per presentare la candidatura alle primarie del centrosinistra (i Verdi non correranno in coalizione ma da soli in particolare per la questione dell'istituzione dell'Area Marina Protetta del Conero che ritengono imprescindibile), Simonella ha indetto l'incontro con i giornalisti dal titolo "Ida perché". (ANSA).