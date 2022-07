Vaiolo scimmie: primo caso nelle Marche

"Primo caso confermato nelle Marche di Vaiolo delle Scimmie". A darne notizia è il virologo Stefano Menzo. La conferma c'è stata ieri presso il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, dove è stata eseguita l'analisi molecolare sul "liquido delle vescicole in stato ulcerativo" della persona risultata infetta dal Monkeypox, il cosiddetto Vaiolo delle Scimmie. "Si tratta di un uomo italiano" spiega Menzo, direttore della struttura. Secondo i media locali, è un 42enne, le cui condizioni non destano preoccupazioni, ma che non ha storia di viaggi recenti in Paesi endemici e che non risultava vaccinato contro il vaiolo. Durante una visita ambulatoriale presso l'Area Vasta 5, sono state notate delle lesioni cutanee sospette e un ingrossamento dei linfonodi. Il campione è arrivato dal reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ascoli Piceno nella giornata di ieri.

Si tratta del primo caso confermato nelle Marche dopo una decina di casi sospetti, "la maggior parte pediatrici, nessuno però è stato confermato" conclude Menzo. (ANSA).