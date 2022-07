Terremoto: Sabatini, ricostruzione anche sociale e economica

"Alla ricostruzione fisica, portata avanti con passione e determinazione dal commissario Legnini, va aggiunta certamente una ricostruzione economica (perché se così non fosse, sarebbe inutile creare case disabitate) e sociale. Le comunità, che hanno subito l'impatto violento del terremoto e le conseguenze di una perdurante provvisorietà del quotidiano, devono essere il punto di partenza dal quale pensare alla ricostruzione economica e, quindi, l'utilizzo delle risorse". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio delle Marche, e vicepresidente di Unioncamere, Gino Sabatini, durante la prima giornata del Festival della Soft Economy di Symbola a Treia (Macerata). Sabatini ha ricordato che il commissario alla ricostruzione Legnini "ha approvato uno schema di convenzione con Unioncamere, alla cui definizione ho partecipato come vicepresidente nazionale, che prevede una collaborazione e un trasferimento fondi con il sistema camerale, in particolare per una linea riguardante il turismo, la cultura e i borghi dell'entroterra". Un ringraziamento a Legnini "perché grazie a lui è stato rilanciato ancora una volta il ruolo attivo della Camera di Commercio delle Marche in una collaborazione che integra la filiera istituzionale solida e leale che vogliamo essere", ha concluso Sabatini. (ANSA).