Nuova area verde nel parco Centro Nazionale Lega del Filo d'oro

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Inaugurata a Osimo un'aiuola nel parco sensoriale del nuovo Centro Nazionale della Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus he assiste persone sordocieche, realizzata grazie al sostegno di tutti i Club marchigiani dell'Associazione Soroptimist International d'Italia.

L'iniziativa, promossa nei territori dei Club, si inserisce nell'ambito del progetto nazionale "Un bosco insieme", che intende promuovere lo sviluppo, la nascita e la cura di aree verdi, in questo caso intitolate a una donna che si è distinta per il suo impegno, in sintonia con i valori e le finalità dell'Associazione. L'area verde è stata intitolata a Sabina Santilli, donna caparbia e visionaria, sordocieca dall'età di sette anni, che nel 1964 decise di fondare insieme ad un piccolo gruppo di volontari un'organizzazione che potesse rappresentare il "filo aureo della buona amicizia" per aprire al mondo la condizione delle persone sordocieche e fare in modo che la società si accorgesse di loro. All'interno dello spazio sono stati piantati un Abete del Caucaso, un glicine e altre piante con caratteristiche olfattive e sensoriali, che contribuiranno a garantire la biodiversità dell'intero parco, pensato appositamente per lo sviluppo dei sensi residui degli ospiti dell'Ente. (ANSA).