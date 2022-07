Carceri: Marche,189 gesti autolesionistici nell'ultimo anno

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Nel corso dell'ultimo anno sono stati 187 i gesti autolesionistici, di cui 36 tentati suicidi, messi in atto da detenuti delle carceri delle Marche, oltre a 27 aggressioni ai danni del personale di sorveglianza e 28 eventi critici di rilevanza penale. Numeri che sono stati resi noti oggi pomeriggio in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno dove si è svolta la cerimonia regionale celebrativa del 205/o Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia penitenziaria.

La pandemia anche negli istituti di pena marchigiani ha causato difficoltà, per altro in un contesto detentivo in cui sono inevitabili le tensioni, con il disagio psichico che rappresenta un'importante criticità alle quali il personale deve quotidianamente far fronte. Nel corso dell'anno sono state 15 le manifestazioni di protesta collettive inscenate dai detenuti, 189 quelle individuali; ben 678 i casi di inosservanza degli obblighi e intimidazione o sopraffazione di detenuti nei confronti di altri detenuti.

Gli agenti di polizia penitenziaria marchigiani hanno sequestrato 22 telefoni cellulari, oltre ai quantitativi di droga, eroina e hashish. Nel corso della cerimonia sono state consegnate onorificenze al personale distintosi in servizio.

