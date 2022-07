Ecoisola porto e pedalata chiudono 1/o CaterRaduno a Pesaro

La pedalata "Tutta mia la città" e l'inaugurazione dell'Ecoisola del porto hanno chiuso la 1/a edizione a Pesaro del CaterRaduno, evento conclusivo di Caterpillar di Rai Radio2 che da sempre fa leva sui temi della sostenibilità ambientale. "L'ecoisola è una parte dei lavori che abbiamo fatto in questi anni sul Porto - ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -. Gli interventi nella zona continueranno, vogliamo risolverne i problemi e valorizzarne la bellezza. Come ci ha confermato il ministro Giovannini, nel Pnrr sono state inserite risorse importanti per la cassa di colmata e per il dragaggio".

La struttura automatizzata, in strada tra i due Porti, è punto di riferimento per gli operatori del mare che potranno conferirvi i rifiuti tramite una tessera magnetica. "Un progetto innovativo - ha detto l'assessora alla Sostenibilità Heidi Morotti, in merito all'iniziativa realizzata con un bando Feamp - che conclude il processo avviato con il protocollo siglato insieme a Regione, Capitaneria di porto e Autorità di sistema portuale per aiutare il nostro mare e permettere agli operatori che rinvenivano la plastica durante la pesca, di conferirla agilmente".

"Un passo in avanti per tutta l'area portuale", secondo i pescatori presenti al taglio del nastro. C'era, tra gli altri, il vice presidente dell'Assemblea regionale Andrea Biancani che rimarcato "il valore importantissimo che la struttura riveste a livello ambientale ed ecologico. Nel 2018, abbiamo presentato la prima e unica legge regionale, che mi ha visto come primo firmatario, contro le plastiche in mare e nelle spiagge".

Dopo l'inaugurazione, la pedalata con i conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti, a cui hanno partecipato decine di affezionati. La carovana si è diretta verso la seconda tappa del percorso: il liceo Morselli dov'è stato svelato il murales trompe-l'oeil dieci metri per otto che colora la facciata laterale dell'edificio (a settembre sarà restituito agli studenti dalla Provincia). Ricci saluta il CaterRaduno e dà appuntamento al 2023: "Una manifestazione pazzesca. - commenta - Vogliamo farla diventare uno dei punti forte della programmazione estiva pesarese, in vista della Capitale della Cultura 2024. (ANSA).