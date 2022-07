(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 LUG - Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia arriva domani ad Ascoli Piceno per assistere agli incontri de La Milanesiana, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi; domani sera, domenica 3 luglio, alle 21 assisterà alla serata dedicata al canzoniere napoletano, con Eduardo De Crescenzo, Julian Oliver Mazzariello, Federico Vacalebre e Maurizio De Giovanni. Lunedì 4 luglio, sempre alle 21:00 il ministro saluterà la città in apertura della serata con il concerto della pianista Gile Bae e la lectio magistralis su Leonardo da Vinci di Vittorio Sgarbi. Nel pomeriggio però Garavaglia parteciperà ad un incontro pubblico, alle 18:00 presso il Chiostro di San Francesco sul turismo culturale del Piceno, insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, all'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini e al sindaco Marco Fioravanti. La Milanesiana proseguirà martedì 5 luglio, quando alle 11:30 Vittorio ed Elisabetta Sgarbi inaugureranno la nuova mostra delle opere della Collezione Cavallini-Sgarbi a Palazzo dei Capitani del Popolo. "La presenza del Ministro Garavaglia ad Ascoli Piceno per la Milanesiana conferma che in questa settimana di incontri ad Ascoli Piceno, città gioiello, è luogo di incontro internazionale per l'arte, la cultura, la musica" il commento Elisabetta Sgarbi, direttore artistico del festival. (ANSA).