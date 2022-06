Servirono vodka a un 15enne, bar Macerata chiuso per 3 mesi

(ANSA) - MACERATA, 29 GIU - Per avere servito vodka lemon ad un ragazzo di 15 anni, senza averne verificato l'età, un noto bar nel centro storico di Macerata sarà chiuso per tre mesi a partire dal ieri 28 giugno. La sospensione dell'esercizio commerciale era stata disposta in realtà lo scorso gennaio dal giudice di pace, a seguito di un'attività ispettiva svolta dai carabinieri della Compagnia di Macerata, insieme alla polizia locale, nel giugno 2020. Pochi giorni dopo era stata notificata al titolare del bar la sospensione dell'attività per 5 giorni.

Ma una volta accertata la somministrazione della vodka all'adolescente, scattò la denuncia penale per il reato previsto e punito dall'art.689 del codice penale "Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di Mente" che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevede proprio la sospensione all'esercizio commerciale. Il titolare aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza del giudice di pace, ricorso però dichiarato inammissibile nei giorni scorsi, con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, rendendo così definitivamente esecutiva la sentenza che prevede la chiusura per 3 mesi. (ANSA).