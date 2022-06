Covid: Marche, -3 ricoveri in 24h, oltre 10mila casi in 7 gg

Nell'ultima giornata 1.938 casi di positività al coronavirus rilevati nelle Marche (10.215 in una settimana), sulla base di 4.245 tamponi, l'incidenza ogni 100mila abitanti è salita da 627,93 a 679,19 mentre il numero di degenti è sceso a 83 (-3). Sono due, fa sapere la Regione, i deceduti nell'ultima giornata e il numero totale di vittime nella regione sale a 3.937. Intanto continuano ad aumentare le 'quarantene': attualmente sono 13.626 (+1.226 rispetto al giorno precedente) tra cui però solo 181 persone presentano sintomi.

Tra i ricoverati, ce ne sono quattro in terapia intensiva (+1), sette in semintensiva (-2) e 72 in reparti non intensivi (-2); 18 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 ospiti di strutture territoriali per post-critici. (ANSA).