Intergruppo Marche Latini-Lupini "Sviluppo e solidarietà"

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Costituito in Consiglio regionale delle Marche l'intergruppo consiliare "Sviluppo e solidarietà per le Marche" di cui fanno parte, per ora, il capogruppo Udc Dino Latini e Simona Lupini (Gruppo Misto dopo essere uscita dal Gruppo M5s). La nuova iniziativa politica è stata presentata a Palazzo Leopardi, oltre che dai due consiglieri regionali, dal sen. Antonio Saccone, responsabile Udc Marche e dal portavoce regionale Udc Vittoriano Solazzi.

L'intergruppo, hanno spiegato i promotori, è un "canale preferenziale di collaborazione", in particolare su alcuni temi, che "non comporta alcun cambio di collocazione" o un passaggio tra maggioranza/opposizione; dunque Simona Lupini rimane in minoranza e Latini, che è presidente dell'Assemblea legislativa, in maggioranza. Le materie 'in focus', su cui da tempo ci sono dialogo e punti in comune tra i due consiglieri, sono sanità e inclusione sociale. Una 'sinergia' ora formalizzata con l'intergruppo.

Critica decisa fino alla richiesta di dimissione dai rispettivi ruoli istituzionali viene espressa dalla capogruppo M5s Marta Ruggeri che ritiene "la scelta del presidente Latini è del tutto inopportuna. L'istituto dell'intergruppo non è previsto da Statuto e Regolamento del Consiglio Regionale. "La stessa condotta di Simona Lupini risulta comunque molto opaca: - attacca Ruggeri a proposito della ex collega di Gruppo - dice di essere in opposizione per mantenere la vicepresidenza della quarta commissione, ma nello stesso tempo apre una collaborazione alquanto anomala con Latini, che fa parte della maggioranza". Rugeri sollecita "le dimissioni di entrambi dai ruoli istituzionali che ricoprono". (ANSA).