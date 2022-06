Comuni: a Fabriano nasce Giunta a guida Daniela Ghergo

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 27 GIU - Si presenterà il 4 luglio prossimo, data di convocazione del primo Consigio comunale, la nuova Giunta comunale di Fabriano, guidata da Daniela Ghergo, candidata civica che già al primo turno ha riportato il centrosinistra al governo della città, dopo 5 anni di amministrazione M5s. La Giunta per altro ancora non è completa, in quanto manca l'assegnazione della delega al Bilancio che, ad interim, rimarrà in capo alla stessa Ghergo. "È stata data la priorità - ha dichiarato il sindaco - oltre che alla parità di genere, alle qualità professionali, extraprofessionali e umane per attuare il programma di governo presentato agli elettori e sul quale gli elettori ci hanno dato fiducia. Lavoreremo in squadra per adempiere alle numerose responsabilità che ci sono state affidate dai nostri concittadini e saremo subito al lavoro per rispondere alle esigenze del nostro territorio". Ghergo ha tenuto le deleghe Industria e Lavoro; Sport; Personale; Affari generali; Urbanistica e Disegno del territorio, oltre all'interim del BIlancio. Gli altri componenti sono Gabriele Comodi (vicesindaco) con delega all'Ambiente; Dilia Spuri con deleghe a Welfare; Servizi Sociali; Maura Nataloni con delega alla Cultura; Andrea Giombi con deleghe a Turismo e Politiche giovanili; Francesca Pisani con deleghe a Attività Produttive, Commercio, Artigianato, Agricoltura; Lorenzo Vergnetta con deleghe a Gestione del territorio; Lavori Pubblici. In più è stato individuato Massimo Spreca come Consigliere delegato a: Protezione civile, Frazioni e Borghi, Sicurezza edifici comunali e scolastici. Nel corso della prima seduta consiliare, la maggioranza indicherà Giovanni Balducci come presidente del Consiglio comunale, mentre l'ex sindaco Giancarlo Sagramola sarà scelto per rappresentare Fabriano all'interno dell'Unione Montana. (ANSA).