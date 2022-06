Rogo brucia ettari campo grano nel Fermano, Sp chiusa 2 ore

Nel pomeriggio un incendio è divampato in un campo di grano già lavorato adiacente alla Provinciale 16 "Castiglionese" che sale da Porto San Giorgio a Fermo: dalle prime stime il fuoco avrebbe divorato tra i sei e gli otto ettari di terreno. Quando le fiamme e soprattutto il fumo sono arrivati sulla strada hanno iniziato a 'puntare' verso le case, per evitare incidenti, investimenti o altre problematiche, i vigili del fuoco di Fermo hanno fatto chiudere la Sp Castiglionese per circa due ore prima che la situazione si normalizzasse. Ora la Provinciale è stata riaperta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Fermo personale di Civitanova Marche, Macerata e San Benedetto, con vari mezzi al lavoro.

L'intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio, divampato dopo le 15, raggiungesse anche una casa disabilitata, con annessa officina e trattori, che si trova nel campo interessato dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nelle vicinanze della zona interessata dal rogo si trova anche una ditta di stoccaggio gas, la Pegas. L'azione dei vigili del fuoco, in corso ormai da quasi tre ore e mezza, ha in ogni caso tenuto distanti le fiamme e in questi frangenti è in corso la bonifica dell'area e l'incendio è sostanzialmente spento. (ANSA).