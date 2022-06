Pnrr: Villa Caprile Pesaro, fondi 2 mln per restauro giardini

(ANSA) - PESARO, 25 GIU - La Provincia di Pesaro Urbino intercettato un altro finanziamento per Villa Caprile. Dopo i 6 milioni e 525mila euro di recente ottenuti dalla Ricostruzione (sisma 2016, ndr) per l'adeguamento sismico dell'edificio principale del "Cecchi", arrivano 2 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione dei giardini storici. Fondi Pnrr ottenuti tramite progetto presentato da via Gramsci, per uno dei simboli più significativi di giardini all'italiana nel panorama nazionale. Ufficiale il finanziamento, inserito tra i 106 interventi ammessi dal ministero della Cultura. E' un progetto che prevede rigenerazione della componente vegetale e interventi su impiantistica, sicurezza e valorizzazione dei giardini all'italiana. "Un'ottima notizia per tutti. - commenta il presidente della Provincia Giuseppe Paolini - L'Ente è stato in grado di intercettare questo importante e non scontato finanziamento: un grande lavoro dei nostri uffici, che hanno dimostrato capacità e competenza nell'elaborare un progetto complesso e non usuale, come quello di un restauro di un giardino storico. Utilizzando anche sinergie con professionalità esterne: su Villa Caprile ribadiamo così la nostra grande attenzione dimostrata in questi anni".

Per la città di Pesaro, ricorda il sindaco Matteo Ricci, arriva un altro "bottino" da 4,2 milioni di euro: "premiata la progettualità in chiave sostenibile di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura. - afferma il primo cittadino - I finanziamenti permetteranno l'efficientamento energetico del teatro Sperimentale e del Rossini e il restauro e recupero dei giardini di villa Caprile e Villa Miralfiore. La città - dice Ricci - fa il pieno dei contributi per il restauro e recupero dei giardini storici e per l'efficienza energetica dei teatri previsti dal Pnrr. Un ottimo risultato che conferma il valore delle progettualità del Comune pensate in chiave sostenibile, nel segno di Pesaro 2024 e de 'La Natura della cultura', la visione che ci guida". (ANSA).