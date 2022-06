Covid: Marche; incidenza sfiora 500 ma -4 ricoverati in 24h

L'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti sfiora quota 500 nelle Marche (da 468,62 a 496,94) ma il numero di ricoveri è diminuito nell'ultima giornata (-4; ora sono 79) e non ci sono stati decessi (totale regionale di vittime resta a 3.932). Lo comunica la Regione. Nelle ultime 24ore sono stati registrati 1.226 casi di positività (in 7 giorni il totale è di 7.474) sulla base di 2.999 tamponi mentre gli isolamenti domiciliari vanno verso i 10mila (attualmente sono 9.769).

Tra i 79 ricoverati ce ne sono tre in Terapia intensiva (invariati), cinque in Semintensiva (-2) e 71 nei reparti non intensivi (-2); 18 persone si trovano in osservazione nei pronto soccorso e 19 in strutture territoriali per post-critici. (ANSA).