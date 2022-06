Gdf: Marche, in 17 mesi scoperti 235 evasori totali

Oltre 21mila interventi ispettivi e quasi 3mila indagini per contrastare illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia locale. È il bilancio tracciato, per il periodo compreso da gennaio 2021 a maggio scorso, dal comando regionale Marche dalla Guardia di finanza in occasione dell'anniversario dei 248 anni dalla fondazione del corpo. I 'baschi verdi' hanno individuato 235 evasori totali, completamente sconosciuti al Fisco, è scoperto 215 lavoratori in nero. Controlli anche sul reddito di cittadinanza, in collaborazione con l'Inps, che hanno portato a denunciare 624 persone (media di 2 al giorno) per compensi illecitamente incassati pari a 4,3 milioni di euro.

"Un bilancio tutto sommato positivo - ha osservato il gen.

Claudio Bolognese, comandante provinciale della guardia di finanza di Ancona - che testimonia la presenza costante del corpo a tutela della economia e dei cittadini con particolare attenzione alla spesa pubblica anche in vista delle risorse relative al Pnrr". La cerimonia, nella sede di piazza del Plebiscito ad Ancona, è stata presieduta dal comandante regionale Marche, il generale di divisione Fabrizio Toscano. "La guardia di finanza vuole continuare a porsi al servizio - ha detto Toscano - della collettività e ad offrire al Paese il proprio contributo a presidio dell'economia sana, degli imprenditori e dei cittadini onesti". Toscano ha definito l'evasione e le frodi fiscali "insidiose minacce alla sicurezza economica e finanziaria che il corpo fronteggia". (ANSA).