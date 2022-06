Comuni: Camerino, sindaco Lucarelli presenta la sua giunta

Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli ha nominato la Giunta che lo affiancherà nell'azione amministrativa. Le deleghe degli assessorati sono stati assegnati a tre donne e un uomo. La vice sindaco sarà Antonella Nalli, già assessore dal 2014 al 2019 a cui sono state affidate le deleghe alla Cultura, i servizi sociali, rapporti con le frazioni e la Protezione civile; a Silvia Piscini vanno le deleghe all'Istruzione, il turismo, lo sport, le politiche giovanili e i rapporti con la popolazione studentesca; ad Erika Cervelli, già assessore dal 2014 al 2019, la delega al bilancio, la programmazione economica e finanziaria, i tributi, l'ambiente, l'agricoltura e le attività produttive; a Stefano Falcioni affidate la delega all'Urbanistica, i lavori pubblici e la manutenzione. Il sindaco ha tenuto per sé la delega alla ricostruzione, alla sanità, alla polizia locale e al personale.

"Il criterio utilizzato nella scelta nella Giunta, come preannunciato - ha spiegato Lucarelli - è stato in base alle preferenze, posto che da sempre ho sostenuto di poter contare su una squadra formata da persone qualificate. Ne abbiamo quindi discusso insieme, prendendo le decisioni di comune accordo".

Il gruppo consiliare di maggioranza sarà composto da: Gianluca Pasqui, Alessandro Salvetti, Giovanni Fedeli e Cesare Pierdominici. Nei prossimi giorni saranno individuati tra i consiglieri di maggioranza anche i referenti del sindaco.

Il primo Consiglio comunale è stato fissato per mercoledì 29 giugno alle ore 21.15 e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Camerino. (ANSA).