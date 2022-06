Tamberi volto social della Regione, "fai un salto nelle Marche"

ANCONA, 23 GIU - "Fai un salto nelle Marche!". E' lo slogan scelto per la campagna social di promozione della Regione Marche al via dal 23 giugno sui canali social. La Regione ha deciso di affidare al campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, anconetano, oro olimpico a Tokyo 2020, la sfida di promuovere il territorio marchigiano. Ciò avverrà con una mirata campagna sarà veicolata sui social, tra la natura incontaminata, i centri storici, i musei e i monumenti più conosciuti: l'obiettivo è allargare l'attrattività e la riconoscibilità del territorio marchigiano e delle sue peculiarità anche attraverso un pubblico più giovane e un target più trasversale.

Le riprese del video che vede protagonista Tamberi sono state girate in cinque località marchigiane, coprendo tutte le province. In questo modo Gianmarco è riuscito a raccontare le Marche a modo suo, con la vivacità e inconfondibile impronta che lo caratterizzano. "Un'azione mirata sui nuovi mezzi di comunicazione social - ha spiegato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, assessore al Turismo - che si aggiunge alla campagna promozionale tradizionale e rafforza la presenza e la riconoscibilità delle Marche. La scelta di questo slogan è stata naturale, e Gianmarco ha saputo coniugare perfettamente la sua abilità con la vivacità e la curiosità che vorremmo fossero la spinta di ogni turista a visitare le Marche, che sono sempre una scoperta". (ANSA).