Maturità: Acquaroli a studenti, "trascorretelo con serenità"

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - "Tra pochi minuti iniziano gli esami di maturità. In bocca al lupo ai nostri studenti marchigiani! Oggi affrontano un importante traguardo per la loro formazione, un momento che ricorderanno per sempre. A loro va il mio augurio di trascorrerlo con serenità". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli poco prima dell'avvio della prima prova dell'esame di Maturità che impegna nella regione 13.710 studenti. (ANSA).