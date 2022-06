M5s: nella Marche deputata Terzoni con Di Maio

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - La deputata marchigiana M5s Patrizia Terzoni, al secondo mandato, è per ora l'unica parlamentare eletta nelle Marche nel 2018 ad aver aderito a "Insieme per il Futuro", il nuovo gruppo parlamentare fondato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Non un partito già formato da tempo, ma creato ora da una netta scissione del M5S", le parole della parlamentare di Fabriano (Ancona).

La scelta di rimanere con Conte o Di Maio "si è quindi basata principalmente sulla visione del presente e del futuro che si stava delineando con la riorganizzazione posta in atto da Giuseppe Conte. Una riorganizzazione - spiega Terzoni - decisa a tavolino da qualcuno senza una reale partecipazione e condivisione di intenti, cosa invece da tempo richiesta per cercare di riunire i pezzi del M5S sul territorio.Il tempo mi darà torto o ragione, ma dopo 11 anni in cui ho provato ad essere partecipe della costruzione di questo Movimento politico, ora era il momento della svolta finale".

"È stata una scelta sofferta, - spiega Terzoni - ma le ragioni che mi hanno spinto a farne parte sono molteplici". Ragioni che non risiedono come molti pensano ad una ricandidatura, in fondo gruppi politici creati a pochi mesi dal voto non hanno mai avuto grandi consensi, ma su questioni interne soprattutto di metodo. Stimo moltissimo sia Giuseppe Conte che Luigi Di Maio entrambi hanno dato e daranno un contributo enorme al Paese Italia". (ANSA).