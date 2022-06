M5s: nella Marche deputata Terzoni con Di Maio(2)

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - La scelta di rimanere con Conte o Di Maio "si è quindi basata principalmente sulla visione del presente e del futuro che si stava delineando con la riorganizzazione posta in atto da Giuseppe Conte. Una riorganizzazione decisa a tavolino da qualcuno senza una reale partecipazione e condivisione di intenti, cosa invece da tempo richiesta per cercare di riunire i pezzi del M5S sul territorio.

Il tempo mi darà torto o ragione, ma dopo 11 anni in cui ho provato ad essere partecipe della costruzione di questo Movimento politico, ora era il momento della svolta finale".

Svolta che però non sembra esserci stata. "Lascio quindi agli altri nove parlamentari pentastellati marchigiani di continuare questo arduo compito, - conclude - con l'umiltà di dire che forse è anche colpa mia se il M5s non è cresciuto come doveva, magari perché mi sono concentrata di più sui problemi della regione Marche che del partito del M5s". (ANSA).