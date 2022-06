Laurea honoris causa in Management a Andrea Della Valle

L'Università Politecnica delle Marche ha conferito la laurea honoris causa in Economia e Management ad Andrea Della Valle, vice presidente e ad Tod's, azienda con quartier generale a Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (Fermo) che produce prodotti di lusso nel settore calzature, abbigliamento e accessori. Andrea Della Valle ha discusso una lectio magistralis su " Una storia imprenditoriale ed umana per la valorizzazione di un Territorio". La laurea corona una lunga esperienza nell'ambito aziendale volta, non soltanto alla crescita del Gruppo Tod's Ssp, dove riveste le cariche di vice presidente e amministratore delegato, ma soprattutto alla realizzazione di progetti destinati ad iniziative solidali e culturali legate al territorio e alle realtà aziendali, come, ad esempio, la devoluzione dell'1 % dell'utile netto del fatturato dedicata a progetti locali a sostegno di famiglie in difficoltà dando un aiuto concreto.

Numerosi progetti, spiega Tod's, "come la realizzazione della fabbrica di Arquata del Tronto, costruita in soli 11 mesi dopo il terremoto, e il restauro del Colle dell'Infinito ( casa di Leopardi) a Recanati hanno visto il vice presidente impegnato in prima persona per la loro realizzazione. Il progetto dell'Academy Aziendale e della Bottega dei Mestieri sono stati fortemente voluti e da quasi dieci anni formano i giovani avvicinandoli al mestiere dell'artigianato preservando l'importante tradizione di questo territorio.

"Il coraggio, la lungimiranza e la generosità - conclude -sono tratti distintivi del carattere di un uomo che ha segnato, accanto alla sua famiglia, il destino di un grande gruppo riconosciuto in tutto il mondo per i valori che ha saputo trasmettere". (ANSA).