Scuola: Marche, 13.710 studenti candidati per maturità

Nelle Marche saranno 13.710 gli studenti candidati alla Maturità per l'anno scolastico 2021-2022 al via il 22 giugno: 13.514 i candidati interni, 196 gli esterni. In tutto sono 730 le classi coinvolte e 368 le commissioni d'esame.

A livello provinciale il numero più alto di esaminandi ad Ancona (4.090; 232 classi); seguono Pesaro Urbino (3.093; 155), Macerata (3.003; 158), Ascoli Piceno e Fermo (complessivamente 3.524; 232 classi). (ANSA).