Furgone 'segnalazione' tamponato investe operaio, grave

(ANSA) - MONTE ROBERTO, 21 GIU - Grave incidente stradale nei pressi di un cantiere sulla Ss76 "Val d'Esino" a Monte Roberto (Ancona): poco prima delle 13 un furgone in transito ha tamponato un altro mezzo furgonato che segnalava la presenza davanti, a piedi, di un operaio al lavoro; a causa dell'urto che lo ha spinto, il furgone della ditta incaricata dei lavori, provvisto di 'segnale di svolta', si è ribaltato investendo a sua volta l'operaio a piedi al km 50+600. Quest'ultimo, un 45enne di origine ucraina, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118, in codice rosso, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un operaio romeno di 36 anni che era alla guida del furgone Ducato di 'segnalazione'.

Alla guida del mezzo furgonato Volkswagen che ha innescato l'investimento, un 28enne, anch'egli ferito. Il traffico era stato temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Monte Roberto e poi è tornato regolare. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale di Ancona e i vigili del fuoco. (ANSA).