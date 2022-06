7/o "Ama Festival" Castel di Lama, condivisione e inclusione

(ANSA) - CASTEL DI LAMA, 21 GIU - Si terrà il 2 e 3 luglio la settima edizione di Ama Festival, organizzato da Ama Aquilone Cooperativa Sociale di Castel di lama (Ascoli Piceno), che festeggia in questa occasione i suoi 40 anni di attività. Il tema scelto è "ama", un imperativo laico che, dopo due anni di sospensione forzata del Festival, suona come un richiamo forte ed ineludibile ai valori dell'accoglienza, dell'aiuto, della coesione sociale che animano la Cooperativa Ama Aquilone. Tra gli ospiti di questa edizione Vittorino Andreoli, Giuseppe Frangi, Guido Catalano, Roberto Mercadini, Lucrezia Ercoli. Una festa di arti, spettacolo, musica, approfondimento e convivialità da vivere, insieme, due interi giorni.

"Ama Festival è un momento di condivisione e inclusione, un'occasione di formazione e confronto per tutti coloro che vivono nella nostra comunità e che ogni giorno percorrono il cammino che li porta ad affrancarsi da situazioni difficili che li hanno resi fragili, come l'uso di sostanze stupefacenti, alcool, gioco, che vivono in condizioni disagiate o che fuggono da guerre o da altre situazioni complesse" ha spiegato Francesco Cicchi, presidente Cooperativa Sociale Ama Aquilone. Domenica 3 luglio alle 17.30, il Festival ospiterà lo psichiatra Vittorino Andreoli con il suo intervento "Dall'Io al Noi: il bisogno della relazione".

Protagonista delle due giornate anche il progetto di agricoltura sociale Ama Terra con la sua Bio Fattoria Sociale che promuove i temi legati alla coltivazione biologica alla sostenibilità e all'ambiente in generale. Certificata Plastic Free nel 2020, Ama Terra è un esempio reale di valorizzazione del territorio e delle persone che lo lavorano e lo abitano.

(ANSA).