Trave acciaio su piede mentre smonta palco concerto Ancona

Incidente sul lavoro allo Stadio Del Conero di Ancona ieri pomeriggio poco prima delle 18:30.

Mentre era in corso lo smontaggio del palco allestito per il concerto del 17 giugno scorso del cantautore "Ultimo", un 30enne operaio, residente a Torino, si è infortunato ad un piede: durante le operazioni di smontaggio delle strutture gli è caduta su un piede una trave d'acciaio del peso complessivo di oltre un quintale con conseguente trauma da schiacciamento nonostante indossasse le scarpe infortunistiche. E' stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla, che erano presenti anche durante le operazioni di montaggio dello stesso palco, e trasportato all'ospedale di Torrette con codice giallo per il trauma all'arto inferiore. (ANSA).