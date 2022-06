Noleggio abusivo imbarcazione, multa da 22mila euro

Sanzioni amministrative per 22mila euro per esercizio abusivo del noleggio commerciale di un'imbarcazione: sono state contestate dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona a una persona fisica durante una operazione di polizia economico finanziaria. Elevati sei verbali per altrettanti contratti stipulati in cinque anni in base a irregolarità rilevate nell'ambito del noleggio di imbarcazioni da diporto, cosiddetto "charter nautico". Rilevate irregolarità sia sotto il profilo tributario che sotto quello della nautica da diporto. Destinatario di controlli un soggetto residente in Italia e una società con sede in Italia che, nel quinquennio, hanno svolto attività di charter nel territorio nazionale ed estero.

I finanzieri, acquisita la documentazione comprovante l'effettuazione delle prestazioni di noleggio e confrontandola con le informazioni acquisite dalle banche dati in uso al Corpo, hanno rilevato illeciti connessi al distorto utilizzo della normativa fiscale in materia e l'utilizzo improprio delle imbarcazioni da diporto. Sono in corso approfondimenti relativi agli aspetti tributari, in quanto per la persona fisica non risulta prodotta alcuna dichiarazione fiscale; per la società, è stato riscontrato un utilizzo difforme della normativa relativa al calcolo dell'Iva, in quanto, secondo la finanza, per ottenere vantaggi sul calcolo dell'imposta, è stato dichiarato l'utilizzo dell'imbarcazione fuori dalle acque territoriali dell'Ue.

(ANSA).