Giustizia: insediata presidente Tribunale Ancona Ragaglia

Ha assunto oggi ufficialmente l'incarico la nuova presidente del Tribunale di Ancona, la giudice Edi Ragaglia. E' la prima volta per il Palazzo di Giustizia del capoluogo dorico che una donna viene nominata per questo ruolo. La 'scelta' era stata fatta un mese fa dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo una reggenza tutta maschile, quella del suo predecessore, Giovanni Spinosa.

Ragaglia, 65 anni, è marchigiana, originaria di Belvedere Ostrense (Ancona). Il posto della presidenza del tribunale dorico era vacante quasi da un anno e mezzo visto dopo il pensionamento di Spinosa il 31 gennaio del 2021.

Ad interim aveva ricoperto sino ad ora il ruolo di presidente Silvia Corinaldesi, già presidente di sezione civile. Stamattina una breve cerimonia si è tenuta al quinto piano, nell'aula collegiale, per festeggiare il nuovo incarico alla presenza anche della procuratrice capo Monica Garulli, del presidente dell'ordine degli avvocati Maurizio Miranda e della presidente della Camera Penale Francesca Petruzzo. "Il tribunale è come una orchestra - ha detto la neo presidente appena insediata - funziona se ogni singolo componente è accordato. Ognuno di noi quindi è una parte essenziale. Lavoreremo insieme". Poi ha sottolineato come la nomina l'abbia resa particolarmente felice: "questo è un po' il mio tribunale", ha ricordato, "vi ho lavorato per anni". Dopo la laurea in Giurisprudenza all'università di Perugia nel 1982, Ragaglia è diventata avvocato nel 1984. Nel 1986, dopo aver superato il concorso, è entrata in magistratura. Durante la sua carriera in magistratura ha presieduto importanti processi penali già negli anni '90, nel periodo di Tangentopoli. Come giudice delegato ai fallimenti si è occupata di casi di rilevanza nazionale quali l'amministrazione straordinaria della Antonio Merloni Spa. E' stata anche ex consulente della commissiona nazionale antimafia.

