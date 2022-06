Ginnastica: Raffaeli "primato storico, ora sogno Giochi Parigi"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Sono molto orgogliosa di aver raggiunto un altro primato storico per la ritmica azzurra salendo sul podio d'Europa non una ma ben tre volte. Non era mai successo prima d'ora". Sofia Raffaeli si gode il personale show agli europei di ritmica di Tel Aviv. "Sono molto soddisfatta della gara di oggi perché sono riuscita ad eseguire tutti e tre gli attrezzi in modo perfetto - ha proseguito la diciottenne delle Fiamme oro -. C'è ancora molto da migliorare ma è un buon traguardo. Dedico le medaglie in primis alle mie allenatrici Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova poi alla Polizia di Stato, il mio gruppo sportivo di appartenenza, alla Federazione Ginnastica d'Italia che mi ha dato questa bellissima opportunità e, ovviamente, alla Ginnastica Fabriano dove mi alleno. Adesso tornerò in Italia dove mi aspetta la maturità in scienze umane poi i World Games a luglio e il Mondiale di Sofia a settembre.

Spero di fare sempre meglio e spero che questa strada intrapresa mi porti fino a Parigi 2024, sarebbe il mio sogno più grande".

(ANSA).