Beve fino a svenire, in auto vino, sambuca e limoncello

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Ha bevuto varie sostanze alcoliche fino a perdere i sensi nella sua auto. E' successo ad un 76enne, scoperto intorno alle 4 di mattina dalle Volanti della polizia nel parcheggio della Cittadella ad Ancona. Nell'auto sono stati trovato un brik di vino e bottiglie vuote di sambuca e limoncello. I poliziotti hanno chiamato il 118, i cui operatori sono intervenuti con un'ambulanza della Croce Gialla: è stato trasportato all'ospedale di Torrette, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. (ANSA).