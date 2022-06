Giornata Leucemia: pazienti ematologici in barca a vela

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - La vela come terapia per offrire ai pazienti ematologici momenti di svago uniti alla riabilitazione psicologica e a un miglioramento della qualità della vita. In occasione della Giornata Nazionale contro le leucemie del 21 giugno, la sezione Ail di Ancona-Macerata ha organizzato un viaggio nel mare della solidarietà e dell'impegno nel sociale: oltre 70 persone tra pazienti, medici, infermieri del reparto di Ematologia dell'ospedale regionale di Torrette, oltreché volontari e skipper sono stati i protagonisti di una veleggiata che ha visto partire ben 8 scafi a vela e due imbarcazioni a motore dal Porto Turistico di Ancona-Marina Dorica.

L'iniziativa rientra nel progetto 'Sognando Itaca', promosso da Ail a livello nazionale per offrire ai pazienti ematologici una giornata di divertimento e di riabilitazione. "L'esperienza .

spiega il presidente di Ail Ancona-Macerata prof. Pietro Leoni - insegna che in barca a vela emerge un fondamentale bisogno di relazionarsi e di confrontarsi con l'altro per farsi aiutare, per non perdere la 'rotta', per raggiungere insieme il porto e per condividere, in un clima di complicità, le emozioni e le fatiche del percorso". Un'esperienza che Ail organizza e promuove coinvolgendo ogni anno le sue 82 sezioni. "Sognando Itaca torna dopo lo stop imposto dalla pandemia - prosegue Leoni -. Questa edizione è dunque ancora più importante perché segna una ripresa". All'iniziativa ha preso parte anche l'assessore alle Politiche educative Tiziana Borini. La giornata si è conclusa al ristorante della Lega Navale al Marina Dorica con una spaghettata, alla quale hanno preso parte anche familiari e volontari. (ANSA).