Covid: Marche; -2 ricoverati (62), incidenza torna verso 300

L'incidenza dei casi di positività ogni 100mila abitanti nelle Marche torna verso quota 300 (da 272,54 a 294,88 in un giorno) ma nell'ultima giornata si registra un calo di ricoveri (ora sono 62; -2 rispetto al giorno precedente). Nessun decesso in un giorno e il totale regionale di vittime rimane fermo a 3.923. Lo evidenzia l'aggiornamento della Regione Marche. In 24ore rilevati 824 positivi (in chiave settimanale i casi sono 4.435).

La situazione è invariata in merito ai ricoveri più gravi (5 degenti in Terapia Intensiva e 4 in Semintensiva mentre calano i ricoverati in reparti non intensivi (da 55 a 53). La saturazione di pazienti Covid in Intensiva resta al 2,2% (5 su 230 posti letto) mentre in Area Medica scende al 5,8% (57 su 983). Gli isolamenti domiciliari sono attualmente 6.521 (+373) tra i quali solo 135 persone con sintomi. (ANSA).