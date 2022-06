Prefetto Ancona incontra ambasciatore britannico Llewellyn

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - In Prefettura ad Ancona in mattinata il prefetto Darco Pellos ha incontrato l'ambasciatore britannico Edward Llewellyn insieme a una delegazione di diplomatici. Erano presenti anche il Questore Cesare Capocasa, il comandante provinciale dei Carabinieri Carlo lecca e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Claudio Bolognese.

"Nel corso del cordiale incontro - fa sapere la Prefettura - sono state affrontate le maggiori tematiche di comune interesse e sono stati sottolineati i positivi di rapporti che uniscono la Gran Bretagna e l'Italia. Il diplomatico, "per la prima volta in visita nelle Marche, ha mostrato grande apprezzamento per il territorio, soprattutto per il comparto economico e turistico".

L'incontro è stato anche "l'occasione per uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, con specifico riferimento all'attuale emergenza sanitaria verificatasi in Ucraina la visita si è conclusa in un clima di Viva Cordialità e il prefetto ha fatto dono all'ambasciatore di prodotti agroalimentari del territorio esaltando le qualità del modello marchigiano". (ANSA).