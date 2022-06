Musicultura, anche Branduardi tra ospiti allo Sferisterio

(ANSA) - MACERATA, 15 GIU - Angelo Branduardi sarà tra gli ospiti di Musicultura 2022, e si aggiunge al nutrito cast artistico della XXXIII edizione del Festival della canzone popolare e d'autore. Le serate finali della manifestazione, in media partnership con Rai, sono in programma allo Sferisterio di Macerata il 24 e il 25 giugno prossimi e saranno condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya. Il "menestrello" della musica italiana e internazionale si esibirà allo Sferisterio nella serata di apertura, venerdì 24 giugno insieme ai Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e agli otto artisti vincitori del concorso. I 2.400 spettatori dello Sferisterio potranno attivamente esprimere con il voto le proprie preferenze e decidere le quattro proposte in concorso che accederanno alla finalissima del sabato.

Gli otto vincitori di Musicultura 2022 sono: Cassandra Raffaele (Vittoria Ragusa), Emit (Lodi), Isotta (Siena), Martina Vinci (Genova), THEMORBELLI (Alessandria),Y0 (Ravenna), Yosh Whale (Salerno) e Valeria Sturba (Bologna). (ANSA).