Covid: Marche, -2 ricoverati (64), incidenza casi sale a 254

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - In un giorno due ricoveri in meno per Covid-19 nelle Marche: ora sono 64 di cui quattro in Terapia intensiva (-2), quattro in Semintensiva (-3) e 56 in reparti non intensivi (+3). La Regione dà conto anche di 692 positivi rilevati nell'ultima giornata (3.834 in una settimana) con l'incidenza ogni 100mila abitanti che sale da 242,95 a 254,92. Un decesso correlato alla pandemia (si tratta di un uomo, in provincia di Pesaro Urbino); il totale regionale di vittime si porta a 3.923.

Con l'aggiornamento dei ricoveri, il tasso di occupazione dei posti letto di pazienti Covid scende a 1,7% nelle Intensive (4 su 230) e resta al 6,1% in Area Medica (60 su 983). (ANSA).