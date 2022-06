Comuni: ambasciatore britannico fa visita a sindaca Ancona

Edward Llewellyn, ambasciatore britannico in Italia dal febbraio scorso, ha fatto visita stamattina con il suo staff alla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, affiancata dall'assessora al Bilancio, Porto, Trasporti e Relazioni Internazionali, Ida Simonella. Lo fa sapere il Comune di Ancona.

Lord Llewellyn, fino al 2021 ambasciatore in Francia e prima ancora Capo di Gabinetto a Downing Street, è alla sua 17/a visita conoscitiva in territorio italiano e si propone - come ha riferito alla sindaca - di raggiungere tutte le regioni entro i primo cento giorni del suo incarico". Presso le amministratrici l'ambasciatore si è "informato della situazione del territorio nel dopo pandemia, sotto il profilo economico e sociale, rimanendo colpito dai volumi di attività del porto e dalla tenuta della cantieristica nell'ambito dell'Economia del mare, comparto che caratterizza fortemente il capoluogo". "Merito - sottolinea il Comune - in particolare riguardo alla produzione della nautica di lusso - del livello delle maestranze, del design, della domotica, della forte capacità di innovazione che ha aperto le porta da lungo tempo ai mercati internazionali".

Rispondendo alle domande del diplomatico britannico, sindaca e assessora hanno poi fatto una "panoramica degli obiettivi e degli impegni principali di questo periodo in direzione dello sviluppo sostenibile: la sfida più grande - ha detto Mancinelli, riferendosi ai fondi Pnrr ma non solo - è realizzare gli investimenti con i finanziamenti che stanno arrivando (quasi 100 milioni) e farlo nei tempi richiesti, considerati i meccanismi esistenti nel paese, a fronte di una 'overdose' di offerta di lavoro alle imprese".

Dopo uno scambio di battute sullo stato della politica italiana, riferisce ancora l'amministrazione comunale, l' ambasciatore Llewellyn si è accomiatato sottolineando la simpatia e la stima per l'Italia e il suo premier in merito alla gestione della pandemia e per la posizione assunta da subito a fianco dell'Ucraina. (ANSA).