Acqua: convegno Ciip, futuro passa per tecnologia digitale

Il futuro dell'acqua passa per innovazione e tecnologia digitale. Questo è emerso oggi ad Ascoli Piceno in occasione del convegno organizzato da Ciip, gestore delle acque nelle province di Ascoli e Fermo. Presentato il sistema digitalizzato, realizzato dall'ingegner Massimo Tonelli, responsabile delle reti del Ciip Vettore che consente di mappare, attraverso sensori posizionati capillarmente, le condotte, la loro portata e la qualità dell'acqua. Ma sarà determinante anche il monitoraggio satellitare sugli spostamenti del terreno.

"Le più moderne tecnologie come IoT, laser scanner associati a tecnica di nuvole di punti, - ha commentato l'assessore regionale Guido Castelli - permettono di sviluppare un primo progetto bandiera basato su logiche di cloud computing e replicabile su tutto il territorio regionale, in grado di monitorare i sottoservizi, essere puntuali negli interventi di manutenzione programmata, ma soprattutto ci permette di applicare soluzioni di safety & security per evidenziare e risolvere le possibili perdite o rotture".

Il progetto ha avuto il primo finanziamento nel Contratto di Sviluppo Sisma, strumento che ha consentito anche di superare le gravissime conseguenze che il terremoto ha prodotto sulla rete idrica: "il flusso delle sorgenti da cui normalmente si approvvigionava il sistema - ha aggiunto Castelli - è passato da 1.100 litri al secondo a 500 l/s, con una perdita del 50%, contrastata attraverso l'allestimento degli impianti di soccorso Castel Trosino, Fosso dei Galli e Santa Caterina che hanno permesso di recuperare 270 litri al secondo". "Guidare un processo di trasformazione digitale - ha concluso l'assessore - è sempre più necessario, oltre che posto tra gli obiettivi cardine dell'Europa, farlo sulla risorsa più preziosa, quella idrica, ci pone di fronte ad infrastrutture spesso obsolete e quindi soggette a guasti". (ANSA).