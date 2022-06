Covid: Marche; balzo ricoveri (+9) e nessun decesso in 24ore

Nell'ultima giornata balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +9 degenti e il totale sale a 66 di cui sei in Terapia intensiva (+2), 7 in Semintensiva (+4) e 53 in reparti non intensivi (+3). Lo comunica la Regione Marche. Nessun decesso nelle ultime 24ore: il totale di vittime resta 3.922. Sul fronte contagi sono 914 i casi rilevati e l'incidenza ogni 100mila abitanti passa da 226,99 a 242,95.

In base al nuovo quadro dei ricoveri, il tasso di occupazione Covid dei posti letto sale al 2,6% in Terapia intensiva (6 su 230) e al 6,1% in Area Medica (60 su 983). (ANSA).