Comunali: Fabriano, nuova sindaca Ghergo al primo turno

Fabriano (Ancona) ha il suo nuovo sindaco, al primo turno: è Daniela Ghergo, candidata di Coalizione Democratica, che è stata per tutto lo scrutinio delle 40 sezioni sopra la soglia fatidica del 50%, conseguendo un 50,51% finale pari a 6.754 voti. Nulla da fare per la coalizione civica trasversale di ispirazione centrodestra, guidata da Roberto Sorci, che ha conseguito il 33,16% pari a 4.434. Al terzo posto il candidato Vinicio Arteconi con il 13,26% pari a 1.773. Ioselito Arcioni del Movimento 5 Stelle, vice sindaco dell'uscente Amministrazione comunale, ha avuto il 3,07% dei voti pari a 410.

"Questa è la vittoria di Fabriano. - ha commentato Ghergo - Sarò il sindaco di tutti i fabrianesi, che saprò rappresentare nel pieno delle mie responsabilità. Questa è la testimonianza che un progetto condiviso, inclusivo e lungimirante è la strada giusta per avviare quel tanto atteso processo di cambiamento di cui Fabriano ha un gran bisogno. Lo attueremo insieme, sulle linee guida del nostro progetto e con tutti gli strumenti di cui andremo a disporre. Fabriano ha deciso di guardare avanti, - ha proseguito la neo sindaca - di rompere l'isolamento e di aprirsi a mondo. A quel futuro che andremo a scrivere già da domani.

Grazie a tutti i candidati senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie a tutte le donne e gli uomini che ci hanno dato fiducia. Grazie alla mia città che mi ha affidato la responsabilità e l'onore di essere il primo sindaco donna di Fabriano", le sue prime parole a caldo". (ANSA).