Comunali: a Porto San Giorgio Vesprini eletto al primo turno

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Vittoria al primo turno per Valerio Vesprini, nuovo sindaco di Porto San Giorgio. Il neo primo cittadino, che faceva parte della giunta di centrosinistra del sindaco Loirta, si è affermato con 66,11% dei consensi, sostenuto da liste civiche (alcune di ispirazione centrodestra).

Il suo avversario Francesco Gramegna, del centrosinistra, ha ottenuto 33,89% dei consensi. Vesprini è apparso in vantaggio sin dallo spoglio delle prime schede. "Partiamo dai quartieri, ricostruiamo la partecipazione" il suo primo commento, annunciando anche la volontà di individuare risorse per la programmazione degli eventi estivi.