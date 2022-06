Comunali: a Civitanova ballottaggio Ciarapica-Paglialunga

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Sarà il turno di ballottaggio del prossimo 26 giugno a decidere chi guiderà l'amministrazione comunale di Civitanova Marche. A contendersi la fascia tricolore saranno il sindaco uscente, Fabrizio Ciarapica, sostenuto dalle forze di centrodestra e liste civiche e Mirella Paglialunga, in campo con il sostegno anche del Partito democratico, oltre che di alcune civiche. Ciarapica nel primo turno ha ottenuto il 46,59% dei consensi, Paglialunga il 31,18%, lasciandosi alle spalle Silvia Squadroni che era in corsa anche con il simbolo del M5s, ma che non è andata oltre il 13,88%. Poi gli altri: Paolo Maria Squadroni (3,93%), Vinicio Morgoni (2,85) e Alessandra Contigiani del movimento 3V che ha ottenuto ,57% dei voti. (ANSA).