50 anni terremoto Ancona: targa in onore del sindaco Trifogli

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Scoperta in Comune ad Ancona la targa commemorativa dedicata al sindaco del terremoto Alfredo Trifogli. Simbolica la data scelta. Il 14 giugno 1972 si verificò infatti la più forte delle scosse che quell'anno colpì la città: decimo grado della scala Mercalli, dopo uno sciame sismico che perdurava dal 25 gennaio con scosse forti e continue, che avevano già messo a dura prova gli abitanti di Ancona. "Trifogli - ha detto il sindaco Valeria Mancinelli - è ricordato per la sua grandissima personalità, per quello che è riuscito a costruire nella città e soprattutto per il suo impegno nella fase dell'emergenza e della ricostruzione dopo il terremoto". "A 50 anni dal terremoto che colpì duramente Ancona nel corso del 1972 - si legge nel testo della targa - la Città memore esprime la sua profonda gratitudine al prof. Alfredo Trifogli che, come sindaco di Ancona, seppe far fronte con coraggio e tempestività alla grave calamità e riuscì con coinvolgimento unitario ad impegnarsi con sollecitudine, competenza e trasparenza per la ricostruzione post-sismica". Presenti alla cerimonia la moglie e la figlia del sindaco Trifogli, Nicoletta e Arianna. (ANSA).