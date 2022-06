Covid: Marche, 57 ricoverati (-1) e incidenza sale a 229

Prosegue il lieve incremento di incidenza di positivi al coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche: 230 i casi rilevati nell'ultima giornata (3.446 in 7 giorni) e l'incidenza passa da 226,99 a 229,12. I ricoverati sono attualmente 57 (-1 rispetto al giorno precedente) di cui 4 in Terapia intensiva (-1), 3 in Semintensiva (-1) e 50 in reparti non intensivi (-1). Due le persone decedute in 24ore e il totale regionale di vittime correlate alla pandemia sale a 3.922. Lo fa sapere la Regione Marche.

Attualmente ci sono 13 persone in osservazione nei Pronto soccorso e 15 ospiti di strutture territoriali. I soggetti in isolamento domiciliare sono 10.594 (+14 rispetto a ieri) di cui 258 con sintomi. (ANSA).