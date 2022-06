Comunali: Corinaldo; nuovo sindaco Aloisi con 2 voti scarto

(ANSA) - CORINALDO, 13 GIU - Con due soli voti di scarto, Gianni Aloisi è stato eletto nuovo sindaco di Corinaldo (Ancona). Al termine di un serrato testa a testa e di un lunghissimo scrutinio che ha visto anche un riconteggio delle schede in una delle cinque sezioni, il candidato della lista civica "Guardare Oltre" l'ha spuntata per due sole preferenze sull'assessora uscente Giorgia Fabri.

Lo spoglio ha decretato il successo del 64enne, infermiere in pensione, grazie a 1.082 voti (41,66% delle preferenze) contro i 1.080 (41,59%) ottenuti dalla insegnante sostenuta da una lista civica "Voce Comune per Corinaldo" e dal centrosinistra. Si ferma invece a 435 voti (pari al 16,75%) il terzo candidato, l'avvocato Raffaele Sebastianelli, alla guida di una terza realtà civica, "Corinaldo Civitas".

Volta dunque pagina il piccolo Comune dell'entroterra senigalliese, appena 4.800 abitanti, tra i borghi più belli d'Italia: dopo dieci anni di governo di centrosinistra a sostegno di Matteo Principi, la fascia di primo cittadino passa a Gianni Aloisi. L'affluenza, la più alta in provincia di Ancona, si è attestata a 63,69%, pari a 2.689 votanti su 4.222 elettori. Le schede nulle sono state 41, 51 le bianche. (ANSA).