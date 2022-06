Comunali: Camerino, il nuovo sindaco è Roberto Lucarelli

(ANSA) - CAMERINO, 13 GIU - Il nuovo sindaco di Camerino (Macerata), nel cratere sismico maceratese, con il 50,66% dei voti, è Roberto Lucarelli, sostenuto dalla lista civica "Camerino insieme". Si è imposto su Sandro Sborgia, sindaco nell'ultima legislatura fino alla sfiducia della sua maggioranza. Tra i due è stata battaglia all'ultimo voto: Lucarelli ha ottenuto 1.766 preferenze contro le 1.720 di Sborgia che era a capo della lista "Ripartiamo". Alla maggioranza, in Consiglio vanno otto seggi, alla minoranza quattro.

Fine spoglio anche per il Comune di Valfornace, altro centro nel 'cratere' maceratese. Massimo Citracca, a capo della lista civica "Per Valfornace noi con voi" e con il 60,14% delle preferenze, si conferma sindaco. Ha avuto la meglio su Sandro Luciani - "Valfornace impegno comune" - che non è andato oltre il 39,86% dei consensi. (ANSA).