Tenta abusi e molestie fuori di una discoteca, arrestato

Tenta di abusare di una ragazza, poi l'afferra per il collo, la spinge a terra e schiaffeggia anche una sua amica. E' accaduto nella notte all'uscita di una discoteca di Urbino. Oggi i Carabinieri della locale Compagnia di Urbino hanno arrestato un 25enne, di origine straniera, pregiudicato, per le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

All'uscita del locale, il giovane avrebbe inizialmente avvicinato un gruppo di studentesse di origine statunitense e italiana, tentando abusi in almeno due occasioni - con forza e senza alcun consenso - nei confronti di una delle giovani. Al rifiuto della ragazza, l'avrebbe bloccata per i polsi e vistosi nuovamente respinto, dopo averla afferrata per il collo, l'avrebbe spinta per terra, causandole escoriazioni e un forte choc. In questi frangenti, anche un'amica della ragazza ha ricevuto uno schiaffo. Poi il 25enne avrebbe molestato anche un'altra studentessa. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i carabinieri che hanno individuato e bloccato il 25enne che ha opposto resistenza ai militari. I carabinieri del Norm di Urbino e delle Stazioni di Fermignano e Mercatello sul Metauro, hanno eseguito immediati accertamenti, e raccolto le denunce e le dichiarazioni dei presenti. (ANSA).