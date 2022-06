Covid: Marche; 488 positivi e -3 ricoverati (56) in 24ore

In calo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -3 in un giorno e il totale scende a 56 di cui tre in Terapia intensiva (invariato), cinque in Semintensiva (+1) e 48 in reparti non intensivi (-4). Nell'ultima giornata si registrano 488 positivi e l'incidenza sale ancora (da 203,19 a 223,60). Nessun decesso correlato alla pandemia e il numero di vittime resta fermo a 3.919. Lo fa sapere la Regione.

Per quanto riguarda i tassi di occupazione di pazienti Covid nelle varie tipologie di reparto: è invariato all'1,3% nelle Intensive (3 degenti su 230 posti letto) e cala al 5,4% in Area Medica (53 su 983 posti disponibili). (ANSA).